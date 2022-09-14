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Son dakika haber! Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın şiddeti ile büyürken, bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirildi.

Yangin gece yarısı Gökova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar sokağa dökülürken yangını söndürmek için orman söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Bu arada rüzgarın da şiddeti ile alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

Gökova Muğla Ula 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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