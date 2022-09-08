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Son dakika haberi... Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Denizli-Muğla karayolunda kontrolden çıkan minibüsün beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Denizli-Muğla karayolunda kontrolden çıkan minibüsün beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Muğla karayolunda seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe isimli iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Yusuf G. ile Mehmet G. ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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