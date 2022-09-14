Son dakika haber! Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

Muğla Valiliği, Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Gökova Mahallesi Kozlukuyu mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına sabahın ilk ışıklarına kadar karadan müdahale edildi. Günün aydınlanması ile birlikte çok sayıda hava aracı alevlere müdahalede bulundu. Karadan ve havadan yapılan yoğun mücadelenin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

(Güldemet Kızıl - Aykut Kurt - Mustafa Altar Zeyhan - İHA)