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Son dakika haberi | Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

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Son dakika haberi | Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksu ilçesi Topallı bölgesinde jandarma şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde S.E.'nin, "Kasten adam öldürme suçundan, müebbet hapis cezası, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan, 2 yıl 6 ay, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 5 ay, silahlı nitelikli yağma suçundan 3 yıl 4 ay" suçlarından arandığı ve yaklaşık 5 yıldır firari olarak kaçtığı tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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