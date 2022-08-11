Son dakika haberi... MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile... Son dakika haberleri... MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi. MSB: " Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mardin Suriye PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile... - Haberler

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