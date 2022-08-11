Son dakika haberi... MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile...
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Son dakika haberleri... MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa