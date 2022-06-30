Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - 3. Sayfa
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Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 29 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - 3. Sayfa

Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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