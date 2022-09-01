Son dakika haber... Msb, Astsubay Okan Meteöz'ün Şehit Olduğunu Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün şehit olduğunu açıkladı.. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 1 Eylül 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan METEÖZ; teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."