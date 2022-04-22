Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker daha şehit oldu - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker daha şehit oldu

AA - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu bildirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur." denildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamanın devamında ise "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker daha şehit oldu

AA / Zafer Fatih Beyaz - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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