Son dakika haberi... Msb: Uzman Çavuşlar Savaş Borlu ve Harun Yıldırım Şehit Oldu
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.
MSB, internet sitesinde bugün yaptığı açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olduklarını bildirdi.
Kaynak: ANKA / 3. Sayfa