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Son dakika haberi... Msb: Uzman Çavuşlar Savaş Borlu ve Harun Yıldırım Şehit Oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Msb: Uzman Çavuşlar Savaş Borlu ve Harun Yıldırım Şehit Oldu

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB, internet sitesinde bugün yaptığı açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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