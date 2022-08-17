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Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe- Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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