Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe- Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.