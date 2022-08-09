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Son Dakika | MSB: Saldırı girişimindeki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika | MSB: Saldırı girişimindeki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırat YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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