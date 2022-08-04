Son dakika haberi! MSB: "Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa