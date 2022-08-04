Son dakika haberi! MSB: "Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler

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Son dakika haberi! MSB: "Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberi! MSB: 'Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı YPG PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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