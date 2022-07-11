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Son dakika haberi: Motosikletin üstüne uzanarak giden genç, ölüme davetiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Motosikletin üstüne uzanarak giden genç, ölüme davetiye çıkardı

Bir son dakika haberine göre Bursa'da motosikletin üstüne uzanan genç, ölüme davetiye çıkardı.

Bursa'da motosikletin üstüne uzanan genç, ölüme davetiye çıkardı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin üstüne uzanarak giden genci görenler şaşkına döndü. Kendi canını hiçe sayan genci gören başka bir sürücü bu anları cep telefon kamerası ile kayıt altına aldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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