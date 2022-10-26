Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Motosikleti fotoğraflayınca, birbirlerine girdiler... Bıçaklanma anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Motosikleti fotoğraflayınca, birbirlerine girdiler.

Motosikleti fotoğraflayınca, birbirlerine girdiler... Bıçaklanma anı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosikletin fotoğraf çekilmesi sonrası iki kişi arasında kavga çıktı. Bıçakla yaralanan kişiyi saldırganın elinden motosiklet tamircisi kurtardı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi. B.Y.'nin park halindeki motosikletin kendisine ait olduğunu iddia etmesi ve fotoğraf çekmesi E.H.'yi sinirlendirdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. B.Y. bıçağı çıkarınca E.H. koşarak tamirci dükkanına girdi.

B.Y. tarafından bıçakla yaralanan E.H. araya giren motosiklet tamircisi tarafından saldırganın elinden kurtarıldı. Duyarlı motosiklet tamircisi daha sonra B.Y.'yi olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Tekirdağ kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title