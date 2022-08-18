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Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı Adana'da bisiklet ve motosiklet yedek parçalarının bulunduğu 2 katlı depoda yangın çıktı.

Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı

ADANA - Adana'da bisiklet ve motosiklet yedek parçalarının bulunduğu 2 katlı depoda yangın çıktı. Depoda çalışan 2 kişi yangına müdahale etmek isterken hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesi Ova Mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan bisiklet ve motosiklet yedek parça deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, depoda çalışan 2 kişi alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada depo çalışanları yangına müdahale etmek istedi. Ancak iki çalışan da hafif şekilde yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Aykut M. ile Serkan G.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ise iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Motosiklet Adana 3. Sayfa Haberler

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