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Son dakika haberi! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika haberleri: Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Belediye işçisi Sabri Taş, Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Kabakdere Mahallesinde toprağa verildi.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Belediye işçisi Sabri Taş, Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Kabakdere Mahallesinde toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gün Ören Mahallesi Altınyol Caddesinde motosikleti ile giden Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Sabri Taş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Burhaniye Devlet Hastanesi Morguna konan Taş'ın cenazesi bu gün doğum yeri olan Kabakdere Mahallesine götürüldü.

Genç işçinin cenazesi öğlen namazı sonrası gözyaşları arasında Kabakdere mezarlığında toprağa verildi. Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Kabakdere Köyündeki cenaze törenine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli, daire müdürleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile mahalle halkı katıldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Genç yaşta kaybettiğimiz çalışma arkadaşımıza Allahtan rahmet; acılı ailesine, Kabakdere Köyüne, belediyemize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı Cennet Olsun" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Motosiklet Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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