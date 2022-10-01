Son dakika haberi! Motosiklet duvara çarparak alev aldı : 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Çanakkale'de motosiklet duvara çarptıktan sonra alev alırken, feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Çanakkale'de motosiklet duvara çarptıktan sonra alev alırken, feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ezine ilçesi Ezine-Geyikli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ekinci idaresindeki 16 YM 589 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürerek sürücü Yusuf Ekinci'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Ekinci'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Yusuf Ekinci'nin Bursa TUGİAD üyesi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Ekinci 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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