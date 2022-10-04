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Son dakika yerel: Motosiklet cipe saplandı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Motosiklet cipe saplandı: 2 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet cipe saplandı.

Motosiklet cipe saplandı: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet cipe saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Görgün Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iki kişiyle seyir halindeki 57 KK 106 plakalı motosiklet, T.K. hakimiyetindeki 34 TK 1820 plakalı ciple çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet cipe saplandı, sürücü ile arkasında yolculuk eden kişi yere savruldu. Sağlık ekipleri yaralılara yerde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredekilerin de yardımıyla sedyeyle ambulansa taşınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, motosiklet ve cipin kaldırılmasının ardından Sinop Belediyesi ekiplerince temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - 3. Sayfa

Motosiklet Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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