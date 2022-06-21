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Son dakika haberi: Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber... DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir minibüsün içine giren ve kapı pandizotu arasına sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri kurtardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir minibüsün içine giren ve kapı pandizotu arasına sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri kurtardı.

Düzce Eski Bolu Caddesi üzerinde hareket halindeki minibüsün kapı pandizotu arasına yavru kedi sıkıştı. Kedinin sesini duyan şoför, minibüsü yol kenarına park etti. Minibüsün şoförü, bagajdan girdiği tahmin edilen ve kapı pandizotuna sığınan kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca çareyi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü aramakta buldu.

İtfaiye 1 saatlik operasyon ile kurtardı

Kısa sürede minibüsün bulunduğu alana gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri kapı pandizotunda olduğunu tespit ettiği kediyi kurtarmak için operasyon başlattı. Kapı pandizotunu söken itfaiye ekibi, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yavru kediyi koruma altına alan itfaiye ekipleri veteriner kontrolünün ardından sokaklara bıraktı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Düzce kedi Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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