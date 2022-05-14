Son dakika haberi... Minibüsün çocuğa çarptığı kaza kamerada - Haberler

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden Erkan G. (42) yönetimindeki 35 ATS 664 plakalı minibüs, aniden yola çıkan 11 yaşındaki Ahıska Türkü Resul O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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