Son dakika haberi... Minibüsün çocuğa çarptığı kaza kamerada - Haberler

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Son dakika haberi... Minibüsün çocuğa çarptığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Minibüsün çocuğa çarptığı kaza kamerada

Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden Erkan G. (42) yönetimindeki 35 ATS 664 plakalı minibüs, aniden yola çıkan 11 yaşındaki Ahıska Türkü Resul O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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