Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa