Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli, 3. Sayfa, Haberler

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