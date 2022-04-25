Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa