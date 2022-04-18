Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır." - ANKARA
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