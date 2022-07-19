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Milas yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kaplankaya mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 6 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri ve 3 dozer ile karadan müdahale edildi. Yangın iki saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Bekir Tosun/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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