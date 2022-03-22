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Son dakika haberi | Mikolayiv'de benzin istasyonuna ateş açıldı: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Mikolayiv'de benzin istasyonuna ateş açıldı: 3 ölü

Son dakika haberler... Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesindeki benzin istasyonuna yapılan Rus saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesindeki benzin istasyonuna yapılan Rus saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde bulunan bir benzin istasyonuna ateş açıldı. Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonrası meydana gelen yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, olay yerindeki müdahalelerini sürdürürken, yaralı 1 kişi hastaneye sevk edildi. - MIKOLAYIV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Benzin, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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