Son dakika haberleri | Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam ediyor

Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam ediyor

Sanık Emrah Yılmaz, "Cinsiyet ayrımcılığı yaptılar, hep aleyhime olan deliller toplandı"

İSTANBUL Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle Emrah Yılmaz'ın 18 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Suçu, ifadesini alan savcıya atan sanık Emrah Yılmaz, "Cinsiyet ayrımcılığı yaptılar, hep aleyhime olan deliller toplandı" dedi. Mahkeme ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Emrah Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Yılmaz, "Cinsiyet ayrımcılığı yaptılar, hep aleyhime olan deliller toplandı." dedi. Sanığın cezai ehliyetine ilişkin muayene işlemlerinin tamamlandığını ancak Adli Tıp raporunun henüz dosyaya dönmediği belirtildi. Ayrıca sanığın önceden 'Hükümlüyken kaçma' suçundan ceza aldığını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Suçu, ifadesini alan savcıya attı

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, savunmasında "Benim ifademi alan bayan savcı cinsiyet ayrımcılığı yapmıştır. Ben adliyeye ilk getirildiğim gün bana çok kötü davranıldı. Orada benim yaşadıklarım değil hep aleyhime olan deliller toplandı, olaya tek taraflı bakıldı. Ortada bir suç varsa mutlaka cezası olacaktır ama kaç aydır burada benim akli dengem ölçülmeye çalışılıyor, metrodaki görüntüler çözümlenmiyor" ifadelerini kullandı.

"Müvekkilim için hastaneye yatırılmasını talep ederim"

Sanık avukatı beyanında müvekkilinin yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu söyleyerek, "Olayın sadece dosyada adı geçen 4 kişi arasında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olayın yaşandığı yer oldukça kalabalık. Antisosyal kişilik bozukluğu olmasından dolayı kullandığı ilaçlar raporlarla sabittir ve daha önceden uyuşturucu kullandığı için bunun eksikliğini yaşamaktadır. Ben müvekkil için tahliye değil ancak ev hapsi ya da bir hastaneye yatırılmasını talep ederim." dedi.

"Sanık önceden cezaevinden kaçmaya çalıştığı için ceza almıştır"

Müşteki avukatı ise beyanında sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu, müştekilerin sanığa karşı herhangi bir hakaret ya da saldırı eylemlerinin olmadığı belirterek, "Deliller tam toplanmamıştır ve sanığın yoğun olarak suç işleme kastı vardır. Ayrıca sanık önceden cezaevinden kaçmaya çalıştığı için ceza almıştır. Bu nedenlerden dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tutukluluğu devam edecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini ve olay anına ilişkin CD çözümleme tutanağının hazırlanmadığını da dikkate alarak tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.