Sancaktepe'deki metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçiler Adli Tıp morguna kaldırıldı
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Sancaktepe'deki metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçiler Adli Tıp morguna kaldırıldı Durumunu öğrenmek için şantiye önüne gelen aile yakınları göz yaşlarına hakim olamadı Sancaktepe'deki metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçiler cenaze aracıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Sancaktepe'deki metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçiler Adli Tıp morguna kaldırıldı
Durumunu öğrenmek için şantiye önüne gelen aile yakınları göz yaşlarına hakim olamadı
İSTANBUL - Sancaktepe'deki metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçiler cenaze aracıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakınlarının durumunu öğrenmek için şantiye önüne gelen aile yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.
Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada olayda 2 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden işçilerin kule vinç kurumlucusu Ahmet Düzgün ve 3 çocuk babası operatör Yunus Karacaoğlu olduğu öğrenilirken yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçiler cenaze aracıyla morga götürüldü. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar şantiye önünde toplandı.