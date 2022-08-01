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Son dakika haberi: Mersin polisi, suda boğulmalara karşı bilinçlendiriyor

Son dakika haberi: Mersin polisi, suda boğulmalara karşı bilinçlendiriyor

Son dakika haberlerine göre Mersin polisi, suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

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Mersin polisi, suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanları Şube Müdürlüğü personeli, yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzme aktivitelerinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Mezitli ilçesinde vatandaşlara gereken tedbirler konusunda bilinçlendirmeler yapılarak, buradaki vatandaşlara broşürler dağıtıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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