Mersin haber: Mersin'deki terör saldırısında 1 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Mersin haberler... - Mersin'deki terör saldırısında 1 kişi tutuklandı Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Mersin'deki terör saldırısında 1 kişi tutuklandı MERSİN - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 26 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Tece Polisevine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda önce yakalanan 13 zanlı, ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.K., 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü Mezitli Mersin 3. Sayfa Haberler

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