Son dakika haberleri... Mersin'de uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonuMERSİN Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu operasyonu MERSİN Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlıları takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 5 kilo 197 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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