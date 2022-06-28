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Son dakika haberi | Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Alata Mahallesi'nde Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin Antalya istikametinde seyreden E.E. yönetimindeki 42 FF 848 plakalı otomobil yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Osman Güler'e çarptı. Ağır yaralanan Güler, ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Güler, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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