Son dakika haberi! Mersin'de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor - Haberler

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Son dakika haberi! Mersin'de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor

Son dakika haberi! Mersin'de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

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Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı. Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anamur Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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