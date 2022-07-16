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Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin İl Jandarma Komutanlığı turizm sezonu dolayısıyla sahil bölgelerinde 6 noktaya 24 saat görev yapacak jandarma asayiş noktası kurdu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı turizm sezonu dolayısıyla sahil bölgelerinde 6 noktaya 24 saat görev yapacak jandarma asayiş noktası kurdu.

Jandarma asayiş noktaları ile sahillerde meydana gelebilecek hırsızlık, gasp ve vatandaşın huzurunu kaçıracak suçların önlenmesi, sahillere tatil maksatlı gelen yerli ve yabancı misafirlerin daha huzurlu tatil yapmalarını sağlamak amaçlıyor. Mersin'de yaz döneminde özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Erdemli ilçesinde Çeşmeli ile Arpaçbahşiş arasına 3, Silifke'de Atakent ve Atayurt'a 2, Gülnar Büyükeceli'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesine de bir olmak üzere toplam 6 adet jandarma asayiş noktası hizmete girdi.

İhtiyaç halinde belirlenecek bölgelere de asayiş noktaları kurulabileceği kaydedildi.

Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan jandarma asayiş noktaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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