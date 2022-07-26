Son dakika haberi: Menteşe'de çıkan yangın paniğe neden oldu Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde bulunan bir dairede çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan küçük çaplı yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kombinin hemen yanında çıkması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Menteşe'de çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.