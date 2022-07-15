Son dakika haberi... Menteşe'de arazi yangını Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Menteşe Düğerek Mahallesi Kemiklik mevkiinde tarlada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçinde ağaçların da bulunduğu tarladaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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