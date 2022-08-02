Son dakika haberi... Meksika'da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralıDepo yakınındaki 280 kişi tahliye edildi

- Meksika'da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı

Depo yakınındaki 280 kişi tahliye edildi

MEXİCO CİTY - Meksika'daki petrol ürünleri deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 280 kişi tahliye edildi.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Garcia şehrindeki Mitras sanayi bölgesinde yer alan ve petrol ürünlerinin depolandığı bir tesiste yangın çıktı. Yangına Garcia şehri itfaiyesinin yanı sıra eyalet itfaiyesi ve çevre şehirlerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken tesiste ve yakınlarda bulunan 280 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yangına müdahale için köpük kullanıldı

İtfaiye yetkilileri, tesiste depolanan maddenin çoğunlukla benzin, dizel ve madeni yağdan oluştuğu için yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını dile getirirken, alevlere su yerine petrol ürünlerine karşı etkili olan köpükle müdahale edildiğini belirtti.

Alevlerle mücadele sırasında bir itfaiyeci ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyecinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin 6 saatten fazla süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın tesisin yüzde 90'ını küle çevirirken, yangının çıkış nedeninin insan hatası olduğu düşünülüyor.