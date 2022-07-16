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Meksika'da minibüs takla attı: 1 ölü, 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksika'da bir yolcu minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Meksika'da bir yolcu minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Meksika'nın Puebla şehrinde, başkent Mexico City istikametine doğru gitmekte olan bir yolcu minibüsünün lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç birkaç kez takla atarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada minibüsün arka koltuğunda yolculuk yapan 1 kadının camdan dışarı savrularak kaldırıma düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirilirken, olayda 17 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kaza sonrası olay yerine Kızılhaç'a bağlı sağlık ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından kazada yaralananlardan 10'unun durumunun ciddi olduğunu ve hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Kaza sonucu Puebla ve Mexico City'yi birbirine bağlayan otoyoldaki ulaşımın ilk yardım ve kurtarma çalışmaları sebebiyle aksadığı bildirildi.

Minibüsün şoförü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(Saim Sevinç/İHA)

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