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Son dakika haberi... Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Meksika'da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Meksika'da kafa kafaya çarpışan iki araç kazanın ardından alev aldı.

Meksika'da kafa kafaya çarpışan iki araç kazanın ardından alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tehuacn şehrinde kafa kafaya çarpışan bir kamyon ve bir otomobil alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, kazanın araçlardan birinin ters şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini aktardı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Sonora 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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