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Son dakika haberi | Meksika'da Kadınlar Adası'nda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Meksika'da Kadınlar Adası'nda yangın çıktı

Son dakika habere göre Meksika'daki Kadınlar Adasında bir yunus parkında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Meksika'daki Kadınlar Adasında bir yunus parkında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Meksika'nın dünyaca ünlü tatil şehri olan Cancun açıklarındaki Kadınlar Adasında Dolphin Discovery adlı yunus parkında yangın çıktı. Çıkan yangının ardından yunus parkında büyük panik yaşanırken, işletmede bulunan çalışan ve turistler tahliye edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - MEXİCO CİTY

Son dakika haberi | Meksika'da Kadınlar Adası'nda yangın çıktı

Son dakika haberi | Meksika'da Kadınlar Adası'nda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sonora, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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