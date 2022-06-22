- Meksika'da hastane yangını: Hastalar sedyelerle tahliye edildi

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir hastanenin atık konteynerinde başlayan yangının hastane binasına sıçraması sonrası hastalar sedyelerle tahliye edildi.

Meksika'nın Nuevo Laredo şehrindeki bir hastanenin atık konteynerinde başlayan yangın hastane binasına sıçradı. Hastane personeli tarafından yangın söndürme tüpleri ile yangına yapılan ilk müdahale yetersiz kalırken, personel hastaları sedyeyle hızlı şekilde tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik bir çalışması sonucunda yangın söndürülürken, yangında herhangi ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın tüplerinin işlevsiz olduğu iddia edildi

İsmini açıklamak istemeyen bazı hastane çalışanları ise, acil durumlar için hazır bulunan yangın söndürme tüplerinin çoğunun işlevsiz olduğunu ve yangın alarmının çalışmadığını ifade etti.

Yangın sigaradan çıkmış olabilir

Yetkililer, hastanenin atık alanında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, olayın sigara içmek için dışarı çıkan birinin ihmali sonucu meydana geldiği düşünülüyor.