Son dakika haber | Mehter eşliğinde kavga kameraya böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber... Mehter eşliğinde kavga kameraya böyle yansıdı Bursa'da mehteran takımının geçtiği sırada kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.
Mehter eşliğinde kavga kameraya böyle yansıdı
BURSA - Bursa'da mehteran takımının geçtiği sırada kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi İncirli caddesi üzerinde meydana geldi. Mehter takımının geçtiği sırada tekme yumruk kavga eden iki kişi kameraya yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yerde darp edildiği ve çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya çalışması kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa