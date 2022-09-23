Son dakika haberi! Masaj salonlarına fuhuş operasyonu
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Gelen son dakika haberine göre Masaj salonlarına fuhuş operasyonu Adana polisi fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonlarına operasyon yapıp 11 zanlıyı gözaltına aldı Zanlılardan 6'sı tutuklandıADANA Adana fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı Adana...
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu
Adana polisi fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonlarına operasyon yapıp 11 zanlıyı gözaltına aldı
Zanlılardan 6'sı tutuklandı
ADANA Adana fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde fuhuş yapıldığı öne sürülen 89 masaj salonuna farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda masaj salonunda çalışan 100 kadına işlem yapıldı. Ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uyguladı. Öte yandan çalışmalar kapsamında masaj salonu sahibi ve çalışanlarından 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca ekipler, kent genelinde 136 fuhuş olayında 189 kişiye toplam 285 bin 728 lira idari para cezası uyguladı.