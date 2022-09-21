Muğla haberleri! Marmaris Yangınına İlişkin 1 Arıcı Gözaltına Alındı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının bir arıcının yaktığı ateş közlerinden çıktığı iddia edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y., ateşi kendisinin yakmadığını söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının bir arıcının yaktığı ateş közlerinden çıktığı iddia edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y., ateşi kendisinin yakmadığını söyledi.

Yalancıboğaz mevkiinde ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi müdahalede bulunuyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Yalancıboğaz Adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. (1937'li) isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği, yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.