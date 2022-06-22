OGM: "Bin 494 personel, 172 arazöz ve 34 hava aracı Marmaris'te mücadele halinde" - Haberler

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OGM: "Bin 494 personel, 172 arazöz ve 34 hava aracı Marmaris'te mücadele halinde"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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OGM: 'Bin 494 personel, 172 arazöz ve 34 hava aracı Marmaris'te mücadele halinde'

OGM: "Bin 494 personel, 172 arazöz ve 34 hava aracı Marmaris'te mücadele halinde"ANKARA Orman Genel Müdürlüğü tarafından, bin 494 personel, 172'si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 34 hava aracının Marmaris'teki yangında mücadele halinde olduğu bildirildi.

OGM: "Bin 494 personel, 172 arazöz ve 34 hava aracı Marmaris'te mücadele halinde"

ANKARA Orman Genel Müdürlüğü tarafından, bin 494 personel, 172'si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 34 hava aracının Marmaris'teki yangında mücadele halinde olduğu bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından Marmaris'teki yangına dair son gelişmeler paylaşıldı. Hava araçlarının, kara ekiplerinin çalışmalarını desteklemeye devam ettiği belirtilirken yangının en kısa sürede söndürüleceği mesajı verildi.

OGM'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "An itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. 20 Helikopter 14 Uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde. Bölgede anlık rüzgar 30 Km/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır."

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - 3. Sayfa

Orman Genel Müdürlüğü Marmaris Tragger 3. Sayfa Genel Haberler

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