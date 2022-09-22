Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınına günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale başladı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Marmaris'teki orman yangınına günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale başladı Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale başladı. Marmaris'teki orman yangınına günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale başladı MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale başladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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