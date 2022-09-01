Son dakika haberi... Marmaris'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından M.B. isimli şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından M.B. isimli şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde M.B. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve yetiştirdiği ayrıca evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde, eklentilerinde ve bahçesinde yaptığı aramada, 342 kök kenevir bitkisi, çok miktarda kubar esrar, 355 gr. kenevir tohumu, içime hazır 2 gram esrar Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 27 adet pişirilmiş toprak koku kabı, 40 adet pişirilmiş toprak kabı, 14 adet tarihi metal çivi ele geçirildi. M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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