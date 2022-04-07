Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Türk Polis teşkilatının 177.kuruluş yıldönümü ve 4-10 Nisan polis haftası olması sebebi ile yapılan etkinlikler çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek oyunlar oynadılar, çocuklar polis maskot ile eğlendi.

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde okulları ziyaret eden polisler çocuklara boyama kitapları ve Türk bayrakları dağıttı, müzikler eşliğinde çocuklar ile oyunlar oynayıp bol bol fotoğraf çektirdi. İlköğretim öğrencileri arasında yapılan Polis Haftası resim ve şiir yarışmasının birincileri seçildi. Çocuklar Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde misafir edilerek polislerin yaptıkları görevler ile ilgili bilgiler verildi. - MUĞLA