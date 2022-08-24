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Son dakika haberi: Marmaris'te iş yeri yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Marmaris'te iş yeri yangını

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde elektrik panosundan yangın çıktı. Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerindeki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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