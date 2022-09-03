Son dakika haberi! Marmaris'te çöp kamyonu kaza yaptı: 3 yaralı

Marmaris Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonu öğle saatlerinde Turgut Özal Caddesi üzerinde kaza yaptı. Kazada 3 personel yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Turgut Özal caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yola park eden minibüs geçişi kapatınca çöp kamyonu çarpmadan geçmek için hamle yapınca dereye düştü. Kamyondaki üç personel olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA