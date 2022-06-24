Son dakika haberi! Marmaris orman yangınının zanlısı adliyeye sevk edildi Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Salı günü başlayan orman yangında bir kişi gözaltına alınmıştı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Salı günü başlayan orman yangında bir kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlı S.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'teki orman yangının çıkmasına neden olan sebebin aile içi tartışmadan kaynakladığını belirtmiş, zanlının 1988 doğumlu Marmaris nüfusuna kayıtlı S.A'nın suçunu itiraf ettiğini açıklamıştı. Aile arasında yaşanan ticari bir husumet nedeniyle çıkan tartışma sonrası olayın meydana geldiği açıklanırken, olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan orman yangınının şüphelisi S.A. Marmaris İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne, ardından da Marmaris Adliyesine sevk edildi. - MUĞLA Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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