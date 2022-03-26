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Son dakika haberi... Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi Yeşilli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 3 araç hızını almayarak çarpıştı. 112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 1 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Artuklu-Yeşilli yönünde trafik akışı durdu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Yeşilli, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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